Ключевскому вулкану на Камчатке присвоили «красный» код опасности

«Красный» код опасности для авиации присвоен Ключевскому вулкану на Камчатке из-за усиления его извержения. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка

Как отметили специалисты, активность Ключевского значительно возросла.

«За сегодняшний день на нем произошли три выброса. Спутниковые данные KVERT показали, что столб пепла поднялся на высоту 9,5-9,8 километра над уровнем моря и простирается на 192 километра к юго-западу от вулкана», — указано в сообщении.

По данным KVERT, выбросы пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря — в воздушном эшелоне, где летят самолеты — возможен в любое время. Согласно карте-схеме распространения, в ближайшее время пепловое облако может достичь Алеутских островов. На пути распространения незначительный слой пепла может осесть в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе.

Ранее на Камчатке проснулся вулкан Безымянный, он выбросил столб пепла на высоту 11 километров над уровнем моря, напоминает телеканал «360». Как отметил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с Известиями, выброс может спровоцировать у местных жителей кашель, аллергические реакции и даже легочные заболевания.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Нескоромный
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