На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв

На химическом заводе на востоке Китая прогремел взрыв, сообщает South China Morning Post.

Мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри

Число пострадавших неизвестно, спасательные работы продолжаются. Причина инцидента также не установлена.

Завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, которая является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, выпуская порядка 11 тысяч тонн вещества в год.

Ранее у аэропорта Барауэ в южной части Сомали прогремел взрыв, напоминает Ura.ru.

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