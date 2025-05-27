На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв
27 мая 202514:15
На химическом заводе на востоке Китая прогремел взрыв, сообщает South China Morning Post.
Число пострадавших неизвестно, спасательные работы продолжаются. Причина инцидента также не установлена.
Завод принадлежит компании Shandong Youdao Chemical, которая является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, выпуская порядка 11 тысяч тонн вещества в год.
Ранее у аэропорта Барауэ в южной части Сомали прогремел взрыв, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru