На границе с Арменией погибли 80 граждан Азербайджана

Военный Азербайджана, который получил тяжелые травмы на границе с Арменией, скончался в госпитале, сообщает ТАСС.

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17 сентября скончался прапорщик Юсиф Асиф оглу Гурбанов. Таким образом, потери Баку в вооруженном конфликте с Ереваном достигли 80 человек.

Также ранения получили 281 военнослужащий азербайджанской армии. Помимо этого. Среди мирных жителей травы получил двое.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 135 военнослужащих в ходе боев на границе с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.am
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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