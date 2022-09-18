На границе с Арменией погибли 80 граждан Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ в Армении провела мониторинг на нескольких участках на границе с Азербайджаном Президент Турции Эрдоган заявил, что целью его страны является членство в ШОС Прощание с режиссёром Игорем Масленниковым пройдет в конце следующей недели в Санкт-Петербурге Новобранец московского «Спартака» Бальде дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил Ливни придут в столичный регион в ночь на понедельник