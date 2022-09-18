На границе с Арменией погибли 80 граждан Азербайджана
Военный Азербайджана, который получил тяжелые травмы на границе с Арменией, скончался в госпитале, сообщает ТАСС.
17 сентября скончался прапорщик Юсиф Асиф оглу Гурбанов. Таким образом, потери Баку в вооруженном конфликте с Ереваном достигли 80 человек.
Также ранения получили 281 военнослужащий азербайджанской армии. Помимо этого. Среди мирных жителей травы получил двое.
Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 135 военнослужащих в ходе боев на границе с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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