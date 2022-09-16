Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подтвердила свой визит в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила намерение посетить Армению. При этом она заявила, что не знала об обнародовании планов ее поездки в средствах массовой информации.

О предстоящем визите 82-летнего политика в Ереван ранее в США сообщило издание Politico. Предполагается, что Пелоси продемонстрирует поддержку Армении, «которая ведет смертельную битву с Азербайджаном».

Пелоси в ходе визита должна провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими высшими чиновниками республики.

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В начале августа много шуму наделал визит спикер Палаты представителей Конгресса США на Тайвань. После этого бывший президент США Дональд Трамп назвал Пелоси сумасшедшей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

В начале этой недели Министерство обороны Армении заявило об обстрелах населенных пунктов республики со стороны Азербайджана. Баку в ответ обвинил Ереван в провокациях.

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