Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подтвердила свой визит в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила намерение посетить Армению. При этом она заявила, что не знала об обнародовании планов ее поездки в средствах массовой информации.

О предстоящем визите 82-летнего политика в Ереван ранее в США сообщило издание Politico. Предполагается, что Пелоси продемонстрирует поддержку Армении, «которая ведет смертельную битву с Азербайджаном».

Пелоси в ходе визита должна провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими высшими чиновниками республики.