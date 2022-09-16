Пашинян сообщил о гибели 135 военных Армении в боях с Азербайджаном
Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 135 военнослужащих в ходе боев на границе с Азербайджаном со вторника, 13 сентября. Он с сожалением констатировал, что это не окончательная цифра.
Кроме того, есть много раненых, отметил Пашинян. Он обозначил позицию Еревана, которая заключается в том, что подразделения азербайджанской армии должны оставить территорию Армении, куда они вторглись.
Причём, по словам премьер-министра, они должны уйти не только из районов, где разворачивались последние события, но и с территорий, куда вооруженные силы Азербайджана вторглись в мае прошлого года. Речь, в частности, идёт об участке Хознавара в Сюникской области Армении.
Министерство обороны Азербайджана 15 сентября сообщило о 71 погибшем военнослужащем в боях с армянской армией. Последние боестолкновения на границе двух республик начались в ночь на вторник, 13 сентября. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обе стороны обвинили друг друга в обострении.
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