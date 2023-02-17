На границе Польши и Белоруссии нашли тела трех человек

Польская полиция сообщила об обнаружении тел трех человек вблизи границы с Белоруссией.

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Одно из тел было найдено в Беловежской пуще. От погибшего остались лишь череп, части позвоночника и кости ног. По словам сотрудника, обнаружившего останки, рядом лежала одежда и фотография мужчины, «похожего на уроженца страны за пределами Европы».

Польские активисты из Grupa Granica сообщили, что нашли тела мужчины и женщины в реке Свислочь. На данный момент неизвестно, кто были эти два человека. Польская прокуратура приступила к расследованию их смерти.

С начала кризиса на границе погибли более 37 человек, отмечают активисты.

Ранее польские власти заявили о готовности закрыть последний пункт пропуска с Белоруссией. По словам замминистра иностранных дел страны Павла Яблоньского, данная мера возможна в случае, «если этого будет требовать ситуация с безопасностью».

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ФОТО: ФОТО flickr/Marc Veraart
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПольша
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