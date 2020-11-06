На фоне выборов в США выявили более 100 тысяч новых случаев COVID-19

Очередной рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом установлен в США, пишет издание The Hill.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 118 тысяч жителей США. Больше всего новых случаев приходится на штаты Иллинойс, Колорадо, Пенсильванию, Миннесоту, Висконсин и Юту.

Всего в штатах коронавирусом заразились более 9,6 миллионов человек. Умерли более 234 человек.

Из-за пандемии в этом году более 100 миллионов американцев проголосовали за президента по почте. Подсчет голосов продолжается. В трех важных штатах разрыв между кандидатами сократился.

Ранее телеведущий Владимир Познер оценил вероятность раскола в обществе США из-за выборов.



