На фоне выборов в США выявили более 100 тысяч новых случаев COVID-19
Очередной рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом установлен в США, пишет издание The Hill.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 118 тысяч жителей США. Больше всего новых случаев приходится на штаты Иллинойс, Колорадо, Пенсильванию, Миннесоту, Висконсин и Юту.
Всего в штатах коронавирусом заразились более 9,6 миллионов человек. Умерли более 234 человек.
Из-за пандемии в этом году более 100 миллионов американцев проголосовали за президента по почте. Подсчет голосов продолжается. В трех важных штатах разрыв между кандидатами сократился.
Ранее телеведущий Владимир Познер оценил вероятность раскола в обществе США из-за выборов.
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