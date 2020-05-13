Жириновский прокомментировал атаку на сайт «Бессмертного полка»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал проявлением «морального садизма» атаку на сайт акции «Бессмертный полк» и призвал бороться с этим привлечением к уголовной ответственности. Об этом политик заявил в интервью ТАСС.

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Ранее стало известно, что на сайте акции «Бессмертный полк» была предпринята попытка публикации фотоснимков офицеров вермахта.

По словам Жириновского, люди, которые совершают такие поступки, являются моральными садистами. Политик предположил, что эти действия могли исходить со стороны Украины, которым «какие-нибудь американские центры за это с удовольствием заплатят».

По мнению лидера ЛДПР, для борьбы с такими действиями в РФ нужно создать спецотделы в полиции и ФСБ для поиска виновных, для которых будет предусматриваться наказание, вплоть до уголовного. Как заявил Жириновский, это поможет остановить злоумышленников от их таких поступков.

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ТЕГИ:ЖириновскийБессмертный Полк
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