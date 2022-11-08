На Филиппинах жертвами шторма стали более 150 человек

491 тыс. перемещенных граждан продолжают находиться в 368 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. Как минимум 158 человека стали жертвами стихии, 142 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 48,23 тыс. домов и уничтожил более 4,97 тыс. Ущерб оценивается в 4,51 млрд песо ($77,29 млн).

Ранее стало известно о гибели 150 человек. Шторм «Налджи» пришел на Филиппины 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

