Куба осталась без электричества из-за шторма

Электроснабжение полностью отключилось по всей Кубе в ночь на среду, 28 сентября по местному времени. Как проинформировала государственная компания Union Electrica, чрезвычайная ситуация вызвана климатическими явлениями.

Накануне на Остров Свободы обрушился ураган третьей категории «Иэн», который сформировался в Карибском море 23 сентября. Он принес на западную часть Кубы сильные дожди и ветер. Властям пришлось эвакуировать 50 тысяч человек.

Сбой в работе энергосистемы наблюдается на западе, центральной части и на востоке республики. Сейчас шторм приближается к Мексиканскому заливу.

Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До 2,5 миллиона жителей штата Флорида получили распоряжение или предупреждение об эвакуации из-за непогоды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/LaHabana
ТЕГИ:ЭлектричествоШтормКуба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры