Куба осталась без электричества из-за шторма
Электроснабжение полностью отключилось по всей Кубе в ночь на среду, 28 сентября по местному времени. Как проинформировала государственная компания Union Electrica, чрезвычайная ситуация вызвана климатическими явлениями.
Накануне на Остров Свободы обрушился ураган третьей категории «Иэн», который сформировался в Карибском море 23 сентября. Он принес на западную часть Кубы сильные дожди и ветер. Властям пришлось эвакуировать 50 тысяч человек.
Сбой в работе энергосистемы наблюдается на западе, центральной части и на востоке республики. Сейчас шторм приближается к Мексиканскому заливу.
Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». До 2,5 миллиона жителей штата Флорида получили распоряжение или предупреждение об эвакуации из-за непогоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru