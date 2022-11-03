На Филиппинах 150 человек погибли в результате шторма «Налджи»
Жертвами обрушившегося на Филиппины тропического шторма «Налджи» стали 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
Шторм «Налджи» пришел на Филиппины 29 октября, два дня спустя стихия покинула зону филиппинской ответственности. Основной удар стихии пришелся на южные провинции, пишет RT. Шторм затронул более 3,96 млн человек, в 13 регионах было зафиксировано более 1,5 тысячи связанных с ударом стихии инцидентов.
По данным совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, по меньшей мере 128 человек получили различные травмы, 36 пропали без вести. Шторм повредил 12,9 тысячи и уничтожил 2,19 тысячи домов.
Филиппинские власти оценили ущерб, нанесенный 367 инфраструктурным объектам, в 2,83 млрд песо ($48,18 млн), ущерб сельскому хозяйству — в 2,44 млрд песо ($41,53 млн). Правительство страны выделило 136,84 млн песо ($2,32 млн) на оказание помощи.
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