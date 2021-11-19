На Филиппинах разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам
Власти Филиппин одобрили въезд в страну для туристов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.
«По запросу министерства туризма межучережденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID) в целом одобрила въезд для полностью вакцинированных туристов из стран зеленого списка», — цитирует сообщение РИА Новости.
Разрешение на въезд получат граждане государств зеленого списка, привитые одобренными филиппинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. Сейчас на Филиппинах разрешено применение вакцин Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Janssen, Covaxin, «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Ранее в Израиле разрешили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», напоминает RT. Мера начнет действовать с 1 декабря, отмечает РИА ФАН.
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