На Филиппинах разрешили въезд вакцинированным от COVID-19 туристам

«По запросу министерства туризма межучережденческая целевая группа по вспышкам инфекционных заболеваний (IATF-EID) в целом одобрила въезд для полностью вакцинированных туристов из стран зеленого списка», — цитирует сообщение РИА Новости.

Разрешение на въезд получат граждане государств зеленого списка, привитые одобренными филиппинским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. Сейчас на Филиппинах разрешено применение вакцин Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna, Sinovac, Sinopharm, Janssen, Covaxin, «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Ранее в Израиле разрешили въезд в страну для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V», напоминает RT. Мера начнет действовать с 1 декабря, отмечает РИА ФАН.



