На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 граждан России

На борту судна Silver Dania с российским экипажем, задержанного властями Норвегии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, находились 11 человек. Все они являются гражданами России, сообщил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес.

Полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем в пятницу. Оно подозревается в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

Представитель полиции Трумсё Ронни Йоргенсен сообщил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых по этому делу.

Отмечалось, что судно, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, было задержано по запросу Латвии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СудноБалтийское МореНорвегия

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