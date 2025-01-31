На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 граждан России
На борту судна Silver Dania с российским экипажем, задержанного властями Норвегии по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море, находились 11 человек. Все они являются гражданами России, сообщил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес.
Полиция Норвегии сообщила о задержании норвежского судна с российским экипажем в пятницу. Оно подозревается в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.
Представитель полиции Трумсё Ронни Йоргенсен сообщил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых по этому делу.
Отмечалось, что судно, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, было задержано по запросу Латвии.
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- На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 граждан России
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru