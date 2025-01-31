Судно Silver Dania с экипажем из РФ задержали в Норвегии
Норвежское судно Silver Dania, экипаж которого полностью состоит из россиян, было задержано в Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Королевства.
Отмечается, что судно, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, было задержано по запросу Латвии.
«Есть подозрение, что судно было причастно к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», - говорится в сообщении.
Также в полиции указали, что норвежские правоохранители проводят допрос экипажа.
Ранее прокуратура Швеции заявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru