Судно Silver Dania с экипажем из РФ задержали в Норвегии

Отмечается, что судно, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, было задержано по запросу Латвии.

«Есть подозрение, что судно было причастно к повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», - говорится в сообщении.

Также в полиции указали, что норвежские правоохранители проводят допрос экипажа.

Ранее прокуратура Швеции заявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

