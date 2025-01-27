В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

По данному факту инициировано расследование. Также известно, что судно арестовано по решению прокуратуры. Какое именно судно задержано и кому оно принадлежит, не уточняется.

Ранее стало известно, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

