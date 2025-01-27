В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно
27 января 202503:01
В Швеции прокуратура заявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, сообщает RT со ссылкой на информацию ведомства.
По данному факту инициировано расследование. Также известно, что судно арестовано по решению прокуратуры. Какое именно судно задержано и кому оно принадлежит, не уточняется.
Ранее стало известно, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru