В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

В Швеции прокуратура заявила о задержании судна, подозреваемого в повреждении подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, сообщает RT со ссылкой на информацию ведомства.

Поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией

По данному факту инициировано расследование. Также известно, что судно арестовано по решению прокуратуры. Какое именно судно задержано и кому оно принадлежит, не уточняется.

Ранее стало известно, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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