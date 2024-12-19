На БелАЭС отключили энергоблок для диагностики датчиков

Второй энергоблок Белорусской атомной станции временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что отключение связано с необходимостью штатной диагностики работы обеспечивающих систем. По данным министерства, текущие работы не представляют угрозы для безопасности станции и ее оборудования. Подчеркивается, что все мероприятия проводятся в соответствии с регламентом.

Лукашенко заявил о завершении строительных и пусконаладочных работ на БелАЭС

Белорусская атомная электростанция расположена в Гродненской области, недалеко от города Островец. Это первый атомный объект в республике, построенный по российскому проекту «ВВЭР-1200». Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, первый из которых был введен в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в 2023-м.

БелАЭС предназначена для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны, а также снижения зависимости от импорта углеводородного топлива, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияБелАЭС

Горячие новости

Все новости

партнеры