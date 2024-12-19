На БелАЭС отключили энергоблок для диагностики датчиков

Второй энергоблок Белорусской атомной станции временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что отключение связано с необходимостью штатной диагностики работы обеспечивающих систем. По данным министерства, текущие работы не представляют угрозы для безопасности станции и ее оборудования. Подчеркивается, что все мероприятия проводятся в соответствии с регламентом.