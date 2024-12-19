На БелАЭС отключили энергоблок для диагностики датчиков
Второй энергоблок Белорусской атомной станции временно отключен от сети из-за срабатывания одного из датчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что отключение связано с необходимостью штатной диагностики работы обеспечивающих систем. По данным министерства, текущие работы не представляют угрозы для безопасности станции и ее оборудования. Подчеркивается, что все мероприятия проводятся в соответствии с регламентом.
Белорусская атомная электростанция расположена в Гродненской области, недалеко от города Островец. Это первый атомный объект в республике, построенный по российскому проекту «ВВЭР-1200». Станция состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, первый из которых был введен в эксплуатацию в 2021 году, а второй — в 2023-м.
БелАЭС предназначена для обеспечения устойчивого энергоснабжения страны, а также снижения зависимости от импорта углеводородного топлива, передает «Радиоточка НСН».
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