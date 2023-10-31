Лукашенко заявил о завершении строительных и пусконаладочных работ на БелАЭС

«В принципе, мы закончили строительные и пусконаладочные работы. Станция работает на полную мощность, проводятся плановые профилактические и прочие мероприятия, что положено по регламенту», — цитирует политика БЕЛТА.

Как отметил Лукашенко, «вопрос номер один» — безопасность АЭС. По словам президента, у Белоруссии жесткие требования «по разного рода нюансам». Лукашенко пояснил, что страна — «чернобыльская республика», и малейшие снисхождения при строительстве атомной станции непозволительны.

Ранее «Росатом» заявил, что готов помочь Белоруссии со строительством второй АЭС, если поступит соответствующая просьба, пишет RT.

