На Бали отменили карантин для путешественников из 23 стран

Обязательный карантин для прибывающих на остров Бали из 23 государств отменяется с 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Ваяна Костера.

Саудовская Аравия сняла большинство ограничений по коронавирусу

Власти Индонезии снимут ограничения для путешественников из Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи, Сингапура, США, Японии и ряда других стран.

Желающим попасть на Бали необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, пройти аналогичное исследование после въезда, иметь оплаченный минимум на трое суток отель и действующую медицинскую страховку, которая покрывает расходы на возможное лечение COVID-19, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КарантинИндонезияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры