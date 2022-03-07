На Бали отменили карантин для путешественников из 23 стран
Обязательный карантин для прибывающих на остров Бали из 23 государств отменяется с 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора провинции Ваяна Костера.
Власти Индонезии снимут ограничения для путешественников из Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Южной Кореи, Сингапура, США, Японии и ряда других стран.
Желающим попасть на Бали необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, пройти аналогичное исследование после въезда, иметь оплаченный минимум на трое суток отель и действующую медицинскую страховку, которая покрывает расходы на возможное лечение COVID-19, пишет Газета.ру.
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