Саудовская Аравия сняла большинство ограничений по коронавирусу
6 марта 202200:54
Власти Саудовской Аравии объявили о снятии большинства ограничений по коронавирусу в стране. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, 5 марта отменяется ношение масок вне дома и социальная дистанция. Масочный режим останется в силе внутри мечетей.
Также снимается необходимость предоставления ПЦР-тестов при въезде в страну и необходимость карантина.
По данным властей, эпидемиологическая ситуация позволяет снять эти ограничения при продолжении вакцинации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru