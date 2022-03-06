Саудовская Аравия сняла большинство ограничений по коронавирусу

В частности, 5 марта отменяется ношение масок вне дома и социальная дистанция. Масочный режим останется в силе внутри мечетей.

Также снимается необходимость предоставления ПЦР-тестов при въезде в страну и необходимость карантина.

По данным властей, эпидемиологическая ситуация позволяет снять эти ограничения при продолжении вакцинации.

