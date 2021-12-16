На Байкале зарегистрировано второе за день землетрясение
Землетрясение произошло вечером 14 декабря в акватории озера Байкал, сообщает ТАСС.
Его магнитуда составила 4,7. Подземные толчки были зарегистрированы в 96 км к юго-востоку от Иркутска в акватории Байкала в Бурятии на к границе с Иркутской областью.
Колебания земной коры ощущались в Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Слюдянском районах Иркутской области интенсивностью 3-4 балла.
Это второе за день землетрясение, которое почувствовали жители Байкальского региона. Накануне утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, толчки силой от 2 до 5 баллов ощущались в 47 населенных пунктах Иркутской области и Бурятии.
В начале декабря землетрясение произошло в районе Папуа — Новой Гвинеи в Тихом океане.
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