Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник утром в западной части Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

Число жертв урагана в Стамбуле достигло четырёх

По данным телеканала, подземные толчки большой силы ощущались близ города Урла в провинции Измир на побережье Эгейского моря.

После основного землетрясения были зафиксированы толчки магнитудой 4,3 и 2,8.

По данным властей провинции Измир, сообщений о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.

Накануне на Турцию обрушился ураган. Из-за сильного ветра было приостановлено движение судов по проливу Босфор, напоминает Газета.ру. Кроме того, стихия разрушила крыши 33 домов, были повалены 52 светофора и 192 дерева в Стамбуле, сообщалось о четырех погибших, пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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