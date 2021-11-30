Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

По данным телеканала, подземные толчки большой силы ощущались близ города Урла в провинции Измир на побережье Эгейского моря.

После основного землетрясения были зафиксированы толчки магнитудой 4,3 и 2,8.

По данным властей провинции Измир, сообщений о возможных жертвах или разрушениях пока не поступало.

Накануне на Турцию обрушился ураган. Из-за сильного ветра было приостановлено движение судов по проливу Босфор, напоминает Газета.ру. Кроме того, стихия разрушила крыши 33 домов, были повалены 52 светофора и 192 дерева в Стамбуле, сообщалось о четырех погибших, пишет РИА ФАН.

