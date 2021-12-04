В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в районе Папуа — Новой Гвинеи в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 184 км к востоку от города Кандриана. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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