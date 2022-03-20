На Багамах найдены многомиллионные российские активы

Центробанк Багамских Островов заявил, что в стране найдены российские активы на $3 млрд, сообщает Reuters.

Япония заморозит активы ряда российских банков

По данным регулятора, $420 млн находятся на депозитах, еще $2,5 млрд находятся на хранении или трастах. При этом не уточняется, какая часть из этих активов принадлежит россиянам, на которых наложены санкции Запада.

Тем временем, Евросоюз рассматривает возможность использовать активы крупнейших российских предпринимателей, замороженные в рамках санкций, для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины.


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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
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