На Багамах найдены многомиллионные российские активы

По данным регулятора, $420 млн находятся на депозитах, еще $2,5 млрд находятся на хранении или трастах. При этом не уточняется, какая часть из этих активов принадлежит россиянам, на которых наложены санкции Запада.

Тем временем, Евросоюз рассматривает возможность использовать активы крупнейших российских предпринимателей, замороженные в рамках санкций, для финансирования работ по восстановлению инфраструктуры Украины.



