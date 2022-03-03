Япония заморозит активы ряда российских банков
Японское правительство решило заморозить активы банка «Открытие», «Новикомбанка», «Совкомбанка», а также ВТБ, сообщает газета Nikkei со ссылкой на заявление главы Минфина страны Сюнъити Судзуки.
«Таким образом, [в Японии] будут заморожены активы всех семи [российских] банков, которые ранее были отключены от SWIFT», — сказал он.
Ранее Токио объявил о замораживании активов банка «Россия», «Промсвязьбанка» и ВЭБ.РФ.
Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о вводе санкций против российского Центробанка. По его словам, Япония намерена действовать вместе с мировым сообществом «для защиты основ мирового порядка».
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