Япония заморозит активы ряда российских банков

Японское правительство решило заморозить активы банка «Открытие», «Новикомбанка», «Совкомбанка», а также ВТБ, сообщает газета Nikkei со ссылкой на заявление главы Минфина страны Сюнъити Судзуки.

Япония ввела ограничения против Путина, Лаврова и Шойгу

«Таким образом, [в Японии] будут заморожены активы всех семи [российских] банков, которые ранее были отключены от SWIFT», — сказал он.

Ранее Токио объявил о замораживании активов банка «Россия», «Промсвязьбанка» и ВЭБ.РФ.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о вводе санкций против российского Центробанка. По его словам, Япония намерена действовать вместе с мировым сообществом «для защиты основ мирового порядка».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБанкиРоссияЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры