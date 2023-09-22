На акциях протеста в Ереване задержали около 500 человек
В столице Армении Ереване за два дня протестов задержали около 500 человек. Об этом сообщил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян, пишет РИА Новости.
«Вчера и сегодня в полицейские отделения доставлены около 500 человек», - сказал он.
По словам парламентария, полиция применяет силу к задержанным. Депутат заявил о возбуждении сфабрикованных уголовных дел.
Протесты в Ереване начались после очередной эскалации в Нагорном Карабахе. Собравшиеся перед зданием правительства потребовали отставки главы кабмина Никола Пашиняна, отмечает «Радиоточка НСН».
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