Пашинян: Армения готова нести ответственность за происходящее в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол пашинян заявил, что Ереван готов нести свою долю ответственности за происходящее в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.
По его словам, Армения не пытается возложить ответственность на Россию, как пишут российские СМИ, однако не следует закрывать глаза на промахи российских миротворцев.
«Почему миротворцы не пресекли военную операцию Азербайджана, почему не было посреднических усилий тогда, а лишь для прекращения боевых действий после их начала» - отметил он.
Ранее Пашинян обратился к гражданам страны по случаю Дня независимости Армении, при этом не сказав ни слова о Нагорном Карабахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru