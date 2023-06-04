На акцию протеста в Варшаве вышли 500 тысяч человек

В столице Польши Варшаве проходит крупная акция протеста оппозиции, пишет РИА Новости.

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По данным организаторов, к акции протеста присоединилось около полумиллиона человек. Мероприятие проходит мирно, но некоторые участники выкрикивают нецензурные лозунги в адрес руководства страны.

Акцию организовал глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск. Помимо членов оппозиционных политических сил, в марше принимают участие сторонники абортов и антиклерикалы.

Телеканал TVN 31 мая сообщил, что над варшавским аэропортом Шопена заметили неизвестные беспилотники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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