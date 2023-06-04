На акцию протеста в Варшаве вышли 500 тысяч человек
В столице Польши Варшаве проходит крупная акция протеста оппозиции, пишет РИА Новости.
По данным организаторов, к акции протеста присоединилось около полумиллиона человек. Мероприятие проходит мирно, но некоторые участники выкрикивают нецензурные лозунги в адрес руководства страны.
Акцию организовал глава «Гражданской коалиции» Дональд Туск. Помимо членов оппозиционных политических сил, в марше принимают участие сторонники абортов и антиклерикалы.
Телеканал TVN 31 мая сообщил, что над варшавским аэропортом Шопена заметили неизвестные беспилотники, передает «Радиоточка НСН».
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