Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения

По данным телеканала, сформированный захватчиками власти военный совет намерен предъявить обвинения на основе собранных доказательств. Они позволят преследовать Базума и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасностью.

Тем временем, Нигерия начала подготовку к операции против мятежников в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

