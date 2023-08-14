Мятежники в Нигере предъявят свергнутому президенту обвинения

Мятежники в Нигере предъявят свергнутому главе государства Мохамеду Базуму обвинения в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Al Jazeera.

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По данным телеканала, сформированный захватчиками власти военный совет намерен предъявить обвинения на основе собранных доказательств. Они позволят преследовать Базума и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасностью.

Тем временем, Нигерия начала подготовку к операции против мятежников в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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