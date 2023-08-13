Евросоюз может ввести санкции против Нигера

Европейский союз готов ввести ограничительные меры против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике.

«Маловато сил»: Путчистам в Нигере предрекли разгром при военной операции ЭКОВАС

Из документа следует, что Евросоюз осуждает нелегальное задержание президента Мохамеда Базума и его семьи, а также выражает обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призывает к его освобождению.

Ранее страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) достигли договоренности о начале военной операции в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры