Евросоюз может ввести санкции против Нигера
13 августа 202304:27
Европейский союз готов ввести ограничительные меры против Нигера в поддержку усилий ЭКОВАС по восстановлению демократии, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике.
Из документа следует, что Евросоюз осуждает нелегальное задержание президента Мохамеда Базума и его семьи, а также выражает обеспокоенность ухудшением условий его содержания и призывает к его освобождению.
Ранее страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) достигли договоренности о начале военной операции в Нигере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru