СМИ: Нигерия начала подготовку к операции против мятежников в Нигере

Штаб обороны Нигерии начал готовиться к мобилизации армии для проведения военной операции в Нигере под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило издание Punch.

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По информации газеты, высшее командование армии Нигерии поручило предоставить информацию о численности личного состава, оборудовании и финансовых затратах. К военной операции могут привлечь до тысячи солдат.

Источник издания отметил, что для успешной интервенции необходимо в 10 раз больше войск, чем у противника.

Страны ЭКОВАС ранее достигли договоренности о начале военной операции в Нигере, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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