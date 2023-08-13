СМИ: Нигерия начала подготовку к операции против мятежников в Нигере
Штаб обороны Нигерии начал готовиться к мобилизации армии для проведения военной операции в Нигере под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщило издание Punch.
По информации газеты, высшее командование армии Нигерии поручило предоставить информацию о численности личного состава, оборудовании и финансовых затратах. К военной операции могут привлечь до тысячи солдат.
Источник издания отметил, что для успешной интервенции необходимо в 10 раз больше войск, чем у противника.
Страны ЭКОВАС ранее достигли договоренности о начале военной операции в Нигере, передает «Радиоточка НСН».
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