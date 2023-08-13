СМИ: Нигерия начала подготовку к операции против мятежников в Нигере

По информации газеты, высшее командование армии Нигерии поручило предоставить информацию о численности личного состава, оборудовании и финансовых затратах. К военной операции могут привлечь до тысячи солдат.

Источник издания отметил, что для успешной интервенции необходимо в 10 раз больше войск, чем у противника.

Страны ЭКОВАС ранее достигли договоренности о начале военной операции в Нигере, передает «Радиоточка НСН».

