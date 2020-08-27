Мятежники в Мали отпустили ранее захваченного ими президента

Ранее оппозиционная партия «Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали» (M5-RFP) выступила с требованием отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. В стране произошел мятеж, а 26 августа стало известно, что в стране прошла первая официальная встреча путчистов и представителей оппозиции, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в ходе военного переворота в Мали был арестован сын президента страны, а также премьер-министр.



