Мятежники в Мали отпустили ранее захваченного ими президента
Мятежники освободили захваченного в ходе военного переворота в Мали президента Ибрагима Бубакара Кейта. Как пишут «Известия» со ссылкой на портал Jeune Afrique, глава государства отпущен в ночь на четверг, 27 августа. Боевики доставили его президентскую резиденцию в Себеникоро, которая сейчас охраняется мятежниками.
Ранее оппозиционная партия «Движение 5 июня - Объединение патриотических сил Мали» (M5-RFP) выступила с требованием отставки президента страны Ибрагима Бубакара Кейта. В стране произошел мятеж, а 26 августа стало известно, что в стране прошла первая официальная встреча путчистов и представителей оппозиции, сообщает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в ходе военного переворота в Мали был арестован сын президента страны, а также премьер-министр.
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