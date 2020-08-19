Россияне не пострадали из-за военного переворота в Мали

Граждане России не пострадали при попытке военного переворота в Мали, заявил пресс-атташе посольства РФ в Бамако Лев Матошин. Об этом сообщает РИА Новости.

18 августа группа офицеров ВС Мали арестовала президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Захваченный глава государства подал в отставку и объявил о роспуске парламента.

Как передаёт RT, мятежные военные призывают к политической трансформации в стране и проведению новых выборов. Они создали «Национальный комитет по спасению народа».

