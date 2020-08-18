В ходе военного переворота в Мали был арестован сын президента
Мятежники в Мали, после требований о том, чтобы действующий президент страны Ибрагим Бубакар Кейта покинул страну, арестовали его сына Карима Кейта, а затем и премьер-министра страны Бубу Сиссе, пишет РИА Новости со ссылками на местные СМИ и свои источники.
Ранее мятежники уже арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров страны. Среди арестованных оказались главы МИД, Минфина и, вероятно, Минобороны.
Антиправительственная оппозиция в Мали начала активные действия, призывы и протестные акции с утра 18 августа. Основное требование мятежников – отставка действующего президента страны.
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