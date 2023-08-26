Мятежники Нигера уточнили, что вышлют из страны только посла Франции

Отмечается, что французскому дипломату предписали покинуть Нигер в течение 48 часов. Советник также опроверг данные СМИ о высылке из республики послов Германии, Нигерии и США.

Ранее Agence France-Press сообщило, что Ниамей якобы потребовал от послов четырех стран покинуть Нигер. Позже в агентстве отметили, что его данные были основаны на заявлениях, которые впоследствии признали недостоверными.

