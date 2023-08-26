Мятежники Нигера уточнили, что вышлют из страны только посла Франции

Нигер вышлет из страны посла Франции Сильвена Итте. Об этом заявил советник главы сформированного мятежниками Национального совета спасения родины, передает телеканал Al Hadath.

AFP: Мятежники в Нигере потребовали от послов Франции и США покинуть страну

Отмечается, что французскому дипломату предписали покинуть Нигер в течение 48 часов. Советник также опроверг данные СМИ о высылке из республики послов Германии, Нигерии и США.

Ранее Agence France-Press сообщило, что Ниамей якобы потребовал от послов четырех стран покинуть Нигер. Позже в агентстве отметили, что его данные были основаны на заявлениях, которые впоследствии признали недостоверными.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ФранцияПосолАфрика

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