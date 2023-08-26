AFP: Мятежники в Нигере потребовали от послов Франции и США покинуть страну

Как сообщают СМИ, глава диппредставительства не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, находящееся под контролем мятежников. В МИД Франции заявили, что совершившие госпереворот военные не имеют полномочий просить посла покинуть республику.

Кроме того, мятежники дали 48 часов на отъезд из Нигера послам Германии, Нигерии и США.

В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. Новым главой государства провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани, в республике сформировали переходное правительство. Члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначили дату вторжения в Нигер, при этом сроки военного вмешательства не назывались, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

