AFP: Мятежники в Нигере потребовали от послов Франции и США покинуть страну

Лидеры совершивших военный переворот в Нигере мятежников потребовали от посла Франции в Ниамее покинуть республику в течение 48 часов. Об этом сообщает Agence France-Press.

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Как сообщают СМИ, глава диппредставительства не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, находящееся под контролем мятежников. В МИД Франции заявили, что совершившие госпереворот военные не имеют полномочий просить посла покинуть республику.

Кроме того, мятежники дали 48 часов на отъезд из Нигера послам Германии, Нигерии и США.

В конце июля военные Нигера свергли президента Мохамеда Базума в результате военного переворота. Новым главой государства провозгласили лидера мятежников Абдурахмана Тчиани, в республике сформировали переходное правительство. Члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назначили дату вторжения в Нигер, при этом сроки военного вмешательства не назывались, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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