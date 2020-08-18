Военные в Мали подняли вооружённый мятеж

Военные близ малийской столицы Бамако подняли вооруженный мятеж, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.

Отмечается, что мятежники обстреляли военную базу в городе Кати и идут на столицу.

Посольства Норвегии, Франции и Испании рекомендовали своим гражданам в Мали не выходить на улицу. Радиостанция RFI со ссылкой на местных жителей сообщает о стрельбе в районе военного лагеря в Кати. Дорога в лагерь перекрыта. Коммуна Кати находится недалеко от президентского дворца.

Жертвами террористов в Западной Африке стали 22 человека

В Мали в течение месяца проходят массовые митинги против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, нищеты и коррупции. Правозащитная организация Amnesty International сообщает о дюжине убитых огнестрельным оружием протестующих.

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ФОТО: РИА Новости
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