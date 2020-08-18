Военные в Мали подняли вооружённый мятеж
Военные близ малийской столицы Бамако подняли вооруженный мятеж, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.
Отмечается, что мятежники обстреляли военную базу в городе Кати и идут на столицу.
Посольства Норвегии, Франции и Испании рекомендовали своим гражданам в Мали не выходить на улицу. Радиостанция RFI со ссылкой на местных жителей сообщает о стрельбе в районе военного лагеря в Кати. Дорога в лагерь перекрыта. Коммуна Кати находится недалеко от президентского дворца.
В Мали в течение месяца проходят массовые митинги против действующего президента Ибрагима Бубакара Кейта, нищеты и коррупции. Правозащитная организация Amnesty International сообщает о дюжине убитых огнестрельным оружием протестующих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- СПЧ попросил Google объяснить блокировку YouTube-каналов российских СМИ
- Военные в Мали подняли вооружённый мятеж
- Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире» нефти
- Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Белоруссию
- Суд по делу о манекене Путина закончился реальным сроком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru