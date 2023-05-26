МВФ призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга

МВФ призвал американских законодателей согласиться с повышением потолка государственного долга. Решение нужно принять немедленно, заявили в организации.

Также в фонде посоветовали конгрессменам начать диалог с Белым домом по поводу федерального бюджета на 2024 год.

Президент США Джо Байден накануне сообщил о достижении прогресса на переговорах администрации Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга, передает «Радиоточка НСН».

