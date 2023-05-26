МВФ призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга
26 мая 202320:41
Международный валютный фонд (МВФ) обратился к Конгрессу США по ситуации с возможным дефолтом, сообщают СМИ.
МВФ призвал американских законодателей согласиться с повышением потолка государственного долга. Решение нужно принять немедленно, заявили в организации.
Также в фонде посоветовали конгрессменам начать диалог с Белым домом по поводу федерального бюджета на 2024 год.
Президент США Джо Байден накануне сообщил о достижении прогресса на переговорах администрации Белого дома и Конгресса о повышении потолка госдолга, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru