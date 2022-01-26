МВФ оценил последствия ситуации вокруг Украине для мировой экономики
Обострение ситуации вокруг Украины может привести к росту цен на энергоносители во многих странах, что приведет к длительному сохранению высокого уровня инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила она Bloomberg TV.
Как сообщалось ранее, власти США изучают варианты санкций для ослабления рубля и важнейших секторов российской экономики в случае вторжения РФ на Украину.
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