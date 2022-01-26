МВФ оценил последствия ситуации вокруг Украине для мировой экономики

«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила она Bloomberg TV.

Как сообщалось ранее, власти США изучают варианты санкций для ослабления рубля и важнейших секторов российской экономики в случае вторжения РФ на Украину.

