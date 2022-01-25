WSJ: США планируют санкции для ослабления рубля и российской экономики

По данным издания, взяв за основу план администрации Трампа по оказанию давления на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co., высокопоставленные представители администрации во вторник описали возможный запрет на экспорт в Россию различных продуктов, в частности микроэлектроники, программного обеспечения.

Информация о якобы готовящемся нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил о наращивании Россией войск у украинских границ.

Ранее евро поднялся выше 88 рублей, а курс доллара превысил 78 рублей впервые с начала апреля 2021 года.



