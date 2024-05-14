МВД Франции: Эстафету олимпийского огня пытались сорвать 32 раза

Он также высоко оценил уровень безопасности вокруг эстафеты олимпийского огня. По словам Дарманена, было проведено свыше 330 тысяч административных расследований, представляющими угрозу сочли порядка 1200 человек. Кроме того, было обезврежено 20 дронов, добавил министр.

Отмечается, что олимпийский огонь прибыл в Марсель 8 мая. К 26 июля его доставят в Париж. За два с половиной месяца он преодолеет 12000 километров, эстафета пройдет через 400 городов и населенных пунктов. В церемонии примут участие порядка 10 тысяч факелоносцев.

Ранее сообщалось, что во Франции могут отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады.

