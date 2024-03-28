Валуев назвал унизительным участие россиян в Олимпиаде в Париже
Депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев поддержал президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирину Винер, заявившую, что народ не простит тех спортсменов, кто поедет на Олимпиаду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Он также считает, что российский народ в большинстве своём не поддержит тех, кто поедет на Игры-2024 в Париж. По словам бывшего чемпиона мира по боксу, сейчас ехать на Олимпиаду для россиян слишком унизительно.
«Время неподходящее от слова «совсем»», — добавил Валуев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поездку на Олимпиаду вопросом личного решения спортсменов и федераций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru