МВД Белоруссии: протестующие в Минске использовали взрывное устройство
Протестующие в Минске использовали взрывное устройство, передает РИА Новости.
По данным МВД Белоруссии, это было самодельное взрывное устройство, других подробностей не сообщается.
В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста оппозиции, по итогам которой было задержано порядка 40 человек.
В минувшую пятницу на встрече с коллективом МВД белорусский лидер заявил, что тех, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, в случае каких-либо противоправных действий в отношении военнослужащих, участников беспорядков ждёт жёсткий ответ со стороны силовых структур и добавил, что пленных брать не будут.
Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.
«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что результаты ЦИК, согласно которым в шестой раз победил действующий глава Александр Лукашенко, были сфальсифицированы. Протестные акции продолжаются в стране до сих пор. Президент Белоруссии заметил, что организаторы и участники беспорядков уже подошли к последним этапам цветных революций, которые характеризуются радикализацией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Около 300 протестующих задержали в Минске 1 ноября
- Глава МВД Франции посетит Россию на этой неделе
- Москалькова поддержала индексацию пенсий работающим пенсионерам
- Майя Санду победила в первом туре президентских выборов в Молдавии
- МВД Белоруссии: протестующие в Минске использовали взрывное устройство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru