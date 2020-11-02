МВД Белоруссии: протестующие в Минске использовали взрывное устройство

Протестующие в Минске использовали взрывное устройство, передает РИА Новости.

По данным МВД Белоруссии, это было самодельное взрывное устройство, других подробностей не сообщается.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста оппозиции, по итогам которой было задержано порядка 40 человек.



В минувшую пятницу на встрече с коллективом МВД белорусский лидер заявил, что тех, кто пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, в случае каких-либо противоправных действий в отношении военнослужащих, участников беспорядков ждёт жёсткий ответ со стороны силовых структур и добавил, что пленных брать не будут.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что результаты ЦИК, согласно которым в шестой раз победил действующий глава Александр Лукашенко, были сфальсифицированы. Протестные акции продолжаются в стране до сих пор. Президент Белоруссии заметил, что организаторы и участники беспорядков уже подошли к последним этапам цветных революций, которые характеризуются радикализацией.

