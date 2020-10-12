МВД Белоруссии готово применить боевое оружие в Минске «ради порядка»

В Руководстве министерства внутренних дел Белоруссии объявили о готовности применять боевое оружие в случае необходимости для наведения порядка на улицах столицы республики в ходе массовых акций протеста.

С таким предупреждением выступил первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич. Соответствующее видеообращение появилось в официальном Telegram-канале силового ведомства.

По словам Казакевича, протесты переместились в основном в столицу республики, стали более организованными и крайне радикальными.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что в этих условиях сотрудники силовых структур, в том числе, милиция и военнослужащие внутренних войск не покинут улицы Минска и будут готовы применять спецсредства, а также боевое оружие.

Накануне в Минске, а также ещё в ряде городов Белоруссии прошли акции протеста, участники которых выступают против официальных итогов президентских выборов.

В Минске силовики применили жёсткую силу при разгоне мирного шествия. Применялись шумовые гранаты, слезоточивый газ, водомёты, людей жестоко избивали дубинками.

В общей сложности задержано более 700 человек, сообщает МВД. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в следственные изоляторы помещены 570. Среди задержанных были и аккредитованные журналисты.