Музыкант Pink Floyd раскритиковал предложение Цукерберга о покупке песни
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс резко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в покупке песни для продвижения социальных сетей. Музыкант раскритиковал предложение Цукерберга на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Речь шла о покупке культовой песни Another Brick in the Wall (Part II), чтобы продвигать с ее помощью Facebook и Instagram, сообщило ФАН. Уотерс заявил, что не собирается участвовать в подобной «чуши». «Иди к черту! Ни за что!», — ответил Цукербергу музыкант. Сообщается, что основатель Facebook предлагал за композицию огромные суммы денег, пишет телеканал «360».
Роджер Уотерс подчеркнул, что Цукерберг хочет прорекламировать свои социальные сети, чтобы впоследствии ужесточить цензуру, сообщили «Известия».
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