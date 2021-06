Музыкант Pink Floyd раскритиковал предложение Цукерберга о покупке песни

Речь шла о покупке культовой песни Another Brick in the Wall (Part II), чтобы продвигать с ее помощью Facebook и Instagram, сообщило ФАН. Уотерс заявил, что не собирается участвовать в подобной «чуши». «Иди к черту! Ни за что!», — ответил Цукербергу музыкант. Сообщается, что основатель Facebook предлагал за композицию огромные суммы денег, пишет телеканал «360».

Роджер Уотерс подчеркнул, что Цукерберг хочет прорекламировать свои социальные сети, чтобы впоследствии ужесточить цензуру, сообщили «Известия».