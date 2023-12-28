Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на Украине, чтобы избежать призыва
28 декабря 202319:29
Мужчина выпрыгнул из окна военного комиссариата в городе Черновцы (Западная Украина), пытаясь избежать призыва на фронт. Об этом заявила представитель военкомата Татьяна Гайдащук, сообщило издание «Общественное».
Отмечается, что пострадавший упал с высоты второго этажа и был госпитализирован. В медучреждении уточнили, что он находится в нейрохирургическом отделении в стабильном состоянии.
Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru