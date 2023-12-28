Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на Украине, чтобы избежать призыва

Отмечается, что пострадавший упал с высоты второго этажа и был госпитализирован. В медучреждении уточнили, что он находится в нейрохирургическом отделении в стабильном состоянии.

Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря.

