Мужчина выпрыгнул из окна военкомата на Украине, чтобы избежать призыва

Мужчина выпрыгнул из окна военного комиссариата в городе Черновцы (Западная Украина), пытаясь избежать призыва на фронт. Об этом заявила представитель военкомата Татьяна Гайдащук, сообщило издание «Общественное».

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Отмечается, что пострадавший упал с высоты второго этажа и был госпитализирован. В медучреждении уточнили, что он находится в нейрохирургическом отделении в стабильном состоянии.

Ранее советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак заявил, что блокпосты для выдачи повесток установят в каждом городе Украины в конце декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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