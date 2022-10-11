Мурашко: Россия и Сирия планируют сотрудничать в сфере инфекционной безопасности
Россия и Сирия планируют развивать сотрудничество по инфекционной безопасности, в том числе по исследованию новых возбудителей и мониторингу изменчивости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению.
Так, в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Сеченовским университетом и университетом Дамаска. Мурашко отметил, что в ближайшее время в Россию приедут 12 специалистов из Сирии на стажировку и для обмена знаниями.
Кроме того, министр предложил сирийской стороне сотрудничество в области цифровой трансформации здравоохранения. Он подчеркнул, что в России на сегодняшний день ведется большая работа по формированию информационной среды всей системы здравоохранения, которая позволяет перевести медицинскую помощь на новый уровень.
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