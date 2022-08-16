«Вирус кокетничает»: Онищенко заявил о неспособности американского здравоохранения

Америка не справилась с коронавирусом, теперь ситуация с оспой обезьян выходит из-под контроля, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Оспа обезьян – очень серьезное заболевание, хотя пока протекает легко, вирус пока кокетничает с нами. Есть два типа очагов западного генного варианта. Один – это Африка: ЦАР Камерун, Судан. Там люди заражаются от обезьян. А в Европе, где оспа среди мужчин со странным поведением, ситуация более тревожная. Нарастание идёт: за прошедшую неделю 6,6 тысячи новых случаев обезьяньей оспой среди людей. Самая неблагополучная страна по количеству заражений – США: там 11 130 заболевших в целом за весь период с мая. То есть процесс не угасает. За последнюю неделю у них 3,6 тысячи случаев, ровно половину от того, что зарегистрировано в Европе и на африканском континенте. Американское здравоохранение демонстрирует полную неспособность. У них больше всего переболело коронавирусом (92 млн из 300 млн). В Нью-Йорке – ЧС в связи с распространением полиомиелита, они определил в сточных водах дикий штамм вируса. И третье – объявленная ЧС в связи с оспой обезьян. Три таких ситуации в стране, где есть все – лекарства, вакцины, медицина», - рассказал он.

Ранее Онищенко заявил о нежелании москвичей серьезно относиться к вопросу ревакцинации от коронавируса.

