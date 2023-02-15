«Москвичей не затопит»: В МГУ назвали неизбежным «библейский исход» народов

Отказ от бензина не остановит рост уровня океана, единственное спасение – пример Нидерландов, сказал в эфире НСН Михаил Локощенко.

Человечеству не избежать затопления прибрежных территорий, правда, произойдет это нескоро, заявил в интервью НСН ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что мир станет свидетелем массового исхода целых народов в «библейских масштабах». Он связал это с резким подъемом уровнем моря и рекордным нагревом воды.

Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря
«К сожалению, прогноз о библейском исходе, высказанный Гутерришем, более чем вероятен, но в далекой перспективе. Это произойдет не завтра и не послезавтра, но если ничего не изменится, уровень мирового океана продолжит повышаться, рано или поздно будут затоплены огромные площади и появятся климатические беженцы, переселенцы на более высокие части суши. Пока уровень моря растет сравнительно медленно, со скоростью 3 миллиметра в год, но рост ускоряется», - сказал Локощенко.

При этом он отметил, что москвичам и жителям равнинной России в XXI веке опасаться нечего

«По прогнозам специалистов, к концу ХХI века уровень мирового океана повысится в пределах от 50 до 100 см. Это, конечно, большая угроза прибрежным городам и зонам, при этом большая часть человечества живет вблизи побережья. Это не касается москвичей и большинства жителей России, но прибрежные районы рано или поздно будут затоплены, если не построить дамбы. К сожалению, рост уровня мирового океана – вещь неизбежная», - посетовал эксперт.

Локощенко видит единственным способом спастись от затопления голландскую систему.

Папа Римский предрек новый Всемирный потоп
«Даже если бы выбросы парниковых газов прекратились что невозможно и недостижимо, или человечество вдруг перестало сжигать органическое топливо, рост мирового океана продолжился бы еще очень долго. Единственный выход в долгосрочной перспективе, это строить дамбы там, где это возможно, как это делают голландцы на протяжении многих столетий. Нидерланды не затоплены, благодаря этому», - заключил собеседник НСН.

Папа Римский Франциск ранее предупреждал, что человечество ждет новый Всемирный потоп.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МГУГлобальное ПотеплениеНаводнение
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