Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации в Буче

Об этом заявил зампостпреда при ООН. Заседание может состояться 4 апреля. «Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей „на чистую воду“», — сказал дипломат.

Напомним, в Минобороны России опровергли обвинения руководства Украины в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча под Киевом.

Уточняется, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта.

