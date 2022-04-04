Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации в Буче
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН в связи «провокацией украинских радикалов в Буче», сообщает телеканал «360».
Об этом заявил зампостпреда при ООН. Заседание может состояться 4 апреля. «Будем выводить зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей „на чистую воду“», — сказал дипломат.
Напомним, в Минобороны России опровергли обвинения руководства Украины в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча под Киевом.
Уточняется, что российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта.
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