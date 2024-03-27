Москва запросила созыв заседания СБ ООН по атаке НАТО на Югославию

В настоящее время Москва ждет ответа от председателя Совбеза. Мероприятие будет приурочено к 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бомбардировки Югославии стали «поворотным моментом в становлении текущей ситуации на Балканах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

