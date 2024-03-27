Москва запросила созыв заседания СБ ООН по атаке НАТО на Югославию

Россия запросила созыв заседания Совета Безопасности ООН по агрессии Североатлантического альянса против Югославии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя председателя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

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В настоящее время Москва ждет ответа от председателя Совбеза. Мероприятие будет приурочено к 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бомбардировки Югославии стали «поворотным моментом в становлении текущей ситуации на Балканах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:НАТОСовбез ООН

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